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США и Саудовская Аравия анонсировали совместные учения в Красном море

США и Саудовская Аравия проведут совместные военные учения Native Fury 22 в Красном море

Фото: Jason Reed / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США и Саудовской Аравии анонсировали совместные военные учения в Красном море, которые начнут проводить в середине недели. Об этом сообщает Саудовское агентство новостей.

По информации агентства, корпуса морской пехоты Эр-Рияда и Вашингтона прибыли в город-порт Янбу для подготовки к маневрам Native Fury 22. Отмечается, что в этом городе расположена военно-морская база.

Предполагается, что совместные учения государств продлятся несколько дней. Саудовское агентство пишет, что они нацелены на «укрепление партнерства между военными Саудовской Аравии и их американскими коллегами для осуществления двусторонних планов».

Ранее сообщалось, что центр гуманитарной помощи саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда выделил 10 миллионов долларов на помощь украинским беженцам в Польше. Средства монарха будут предоставлены через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Управление ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

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Виктория Кондратьева
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