Принтеры Epson прекратили работу из-за ошибки

Gizmodo: в принтерах Epson обнаружили функцию «запланированного устаревания»

Пользователи принтеров Epson пожаловались на прекращение работы оборудование после определенного периода использования. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты медиа обнаружили, что пользователи принтеров марки Epson начали жаловаться на проблемы с оборудованием. Некоторые владельцы офисной техники получили уведомление от устройства о том, что «срок его службы подошел к концу». По словам пользователя Twitter Марка Хейвена, сперва его принтер выдал соответствующее уведомление, а через какое-то время перестал работать.

Специалисты выяснили, что подобные ошибки возникают в случае, когда срок службы системы сбора чернил подходит к концу. Речь идет о пористых прокладках внутри девайса, которые собирают стекающие с рабочей поверхности чернила. Данный компонент может износиться со временем. По словам журналистов, ошибка может возникнуть даже в случае, если прокладки не повредились — тогда проблема может заключаться в функции «запланированного устаревания».

Авторы объяснили, что термин «запланированное устаревание» часто используется в отношении бытовой электроники, когда продукт был специально разработан и изготовлен с ограниченным сроком службы. Журналисты подчеркнули, что большинство производителей электроники отрицают использование этого подхода.

В материале говорится, что у Epson есть утилита Ink Pad, которая позволяет сбросить данную ошибку, однако воспользоваться ею в отношении конкретного принтера можно только один раз. Журналисты обратились к производителю офисной техники за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В конце июля стало известно, что печать документов на ряде компьютеров под управлением Windows стала невозможна из-за содержащих ошибку обновлений. Microsoft отреагировала на проблему, пообещав выпустить исправляющий ошибку апдейт.