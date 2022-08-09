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Принтеры Epson прекратили работу из-за ошибки

Gizmodo: в принтерах Epson обнаружили функцию «запланированного устаревания»

Фото: Grzegorz Czapski / Shutterstock

Пользователи принтеров Epson пожаловались на прекращение работы оборудование после определенного периода использования. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты медиа обнаружили, что пользователи принтеров марки Epson начали жаловаться на проблемы с оборудованием. Некоторые владельцы офисной техники получили уведомление от устройства о том, что «срок его службы подошел к концу». По словам пользователя Twitter Марка Хейвена, сперва его принтер выдал соответствующее уведомление, а через какое-то время перестал работать.

Специалисты выяснили, что подобные ошибки возникают в случае, когда срок службы системы сбора чернил подходит к концу. Речь идет о пористых прокладках внутри девайса, которые собирают стекающие с рабочей поверхности чернила. Данный компонент может износиться со временем. По словам журналистов, ошибка может возникнуть даже в случае, если прокладки не повредились — тогда проблема может заключаться в функции «запланированного устаревания».

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Авторы объяснили, что термин «запланированное устаревание» часто используется в отношении бытовой электроники, когда продукт был специально разработан и изготовлен с ограниченным сроком службы. Журналисты подчеркнули, что большинство производителей электроники отрицают использование этого подхода.

В материале говорится, что у Epson есть утилита Ink Pad, которая позволяет сбросить данную ошибку, однако воспользоваться ею в отношении конкретного принтера можно только один раз. Журналисты обратились к производителю офисной техники за комментарием, но не получили оперативного ответа.

В конце июля стало известно, что печать документов на ряде компьютеров под управлением Windows стала невозможна из-за содержащих ошибку обновлений. Microsoft отреагировала на проблему, пообещав выпустить исправляющий ошибку апдейт.

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Андрей Ставицкий
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