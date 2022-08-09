На Украине раскрыли ежедневные потери ВСУ

Советник президента Зеленского заявил, что Украина теряет в день 30-50 военнослужащих

На Украине раскрыли ежедневные потери армии республики. Об этом рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют в день 30-50 военнослужащих убитыми. При этом он отметил, что данный показатель сократился в 2,5-3 раза от ежедневных потерь в 100-200 человек убитыми, которые были ранее.

В середине июня глава фракции правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявлял, что ежедневно ВСУ теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Среднесуточные потери украинской армии он оценивал в 200-500 человек.