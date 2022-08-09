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Роспотребнадзор озвучил данные о росте заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 на 59% за неделю

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Показатель заболеваемости COVID-19 вырос за неделю на 59,7 процента. Такие данные о росте числа заболевших озвучили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в данный момент показатель заболеваемости составляет 80,24 на 100 тысяч населения. В Роспотребнадзоре уточнили, что превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 12 регионах России.

«По итогам 31 недели 2022 года в России зарегистрировано 117 752 случая заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 80,24», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в стране за июль продажи средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса быстро выросли по сравнению с июнем. При этом к середине лета одноразовых масок в стране продавалось на 87 процентов меньше, чем годом ранее

В России за последние сутки выявили 16 325 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее число выявленных случаев составило 17 862. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 746 886.

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Валерий Розенберг
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