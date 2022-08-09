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В России вырос спрос на средства защиты от коронавируса

«Известия»: продажа масок в июле в России выросла на 17% по сравнению с прошлым месяцем

Фото: Unsplash

В России за июль продажи средств индивидуальной защиты (СИЗ) от коронавируса быстро выросли по сравнению с июнем. При этом к середине лета одноразовых масок в стране продавалось на 87 процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили эксперты ресурса «Чек Индекс», пишут «Известия».

Так, в июле по сравнению с июнем россияне купили на 17 процентов больше масок, антисептиков — на 4 процента больше. Основными покупателями средств индивидуальной защиты после снятия ограничений стали люди, которые привыкли использовать их постоянно за время пандемии.

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«Как правило, это наиболее уязвимые категории россиян и те, кто чаще остальных контактирует с большим числом людей. Они же в начале июля раньше остальных увеличили объемы покупок масок и антисептиков, что отразилось на величине средней покупки», — сообщили в компании.

Там добавили, что остальные россияне начали покупать средства защиты от COVID-19 со второй половины июля. Все больше жителей страны приобретают СИЗы, так как в ряде регионов ношение масок становится обязательным.

Ранее стало известно, что в частных лабораториях России в июле доля положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус выросла в несколько раз. Так, в «Гемотесте» доля положительных результатов на COVID-19 увеличилась втрое по сравнению со второй половиной июня.

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Анастасия Шейкина
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