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В Запорожье заявили о готовности к зиме на 60 процентов

В администрации Запорожья заявили, что регион подготовил к зиме 60 процентов объектов ЖКХ

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Администрация Запорожской области к грядущему зимнему периоду подготовила более 60 процентов объектов жилищно-коммунального хозяйства, власти намереваются довести готовность до 100 процентов при сохранении всех систем снабжения жителей коммунальными ресурсами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожья Владимира Рогова.

«Уже свыше 60 процентов жилфонда и объектов гражданской инфраструктуры подготовлено к отопительному сезону: идет замена труб, профилактика, проверка. Пока это сдержанный оптимизм, но мы планируем, что впервые за долгие годы сможем выйти на 100 процентов подготовки к зиме, учитывая, что в годы так называемой незалежности Украины никогда к зиме на 100 процентов не выходили», — рассказал о планах местных властей Рогов.

Член администрации также заявил, что все системы снабжения жителей коммунальными услугами в освобожденных областях региона будут сохранены.

В июле в Запорожье сообщили, что нашли способ восстановить газоснабжение региона, которое остановила Украина. По словам главы Запорожской области Евгения Балицкого, альтернативные поставки газа в регион начнутся в конце лета, их наладят при помощи «Газпрома».

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