В Запорожье нашли способ восстановить газоснабжение

Глава администрации Запорожья Балицкий заявил, что в регионе восстановят газоснабжение

Запорожская область уйдет от газовой зависимости от Украины при помощи России и, в частности «Газпрома», приводит слова главы администрации региона Евгения Балицкого РИА Новости. По словам чиновника альтернативные поставки газа в область начнутся в конце лета.

«Нам отключили газ неделю назад. Украина отключила газ, надеясь, что мы будем кого-то больше почитать. Газ отключили, встали наши хлебокомбинаты, старики не могут себе приготовить горячий обед. Решением военно-гражданской администрации был принят ряд мер о стабилизации ситуации на энергетическом рынке. Труба будет проведена от Бердянска в направлении Мелитополя, будет восстановлено газоснабжение. Это будет сделано во взаимодействии с РФ, с "Газпромом" России в ближайшие месяц-полтора. Сегодня документы разрабатываются. Таким образом мы уйдем от зависимости от Украины по газу», — сообщил Балицкий.

9 июля власти неподконтрольной Киеву Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по газопроводу, в результате чего в домах жителей региона пропал газ. Несколько часов спустя администрация области обратилась к правительству России с просьбой помочь с газоснабжением в чрезвычайной ситуации.