В Запорожье обвинили Киев в повреждении газопровода

Замначальника МВД Запорожья Селиванов заявил, что Украина нарушила газоснабжение региона

На территории Запорожской области, вышедшей из-под контроля Киева, с украинской стороны был поврежден газопровод. Об этом заявил замначальника регионального МВД Алексей Селиванов в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина перебила газопровод на подконтрольной ей территории к северу от Орехова. В результате у жителей Запорожья в домах пропал газ.

Селиванов добавил, что новые подробности о ситуации вскоре предоставит глава Военно-Гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.