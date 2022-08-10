США назвали нового потенциального члена AUKUS

Замгоссекретаря США Шерман: Новая Зеландия может стать новым членом альянса AUKUS

Заместитель государственного секретаря США Уэнди Шерман назвала страну, которая является потенциальным членом на вступление в оборонный альянс AUKUS, в котором состоят Великобритания, Австралия и США. По ее мнению, в будущем в альянс может войти Новая Зеландия, сообщает ТАСС.

Она отметила, что в настоящее время единственной целью организации является строительстве атомного подводного флота для Австралии. Замгоссекретаря пояснила, что отсутствие других задач связано с масштабами данного проекта, добавив, что в будущем партнерство государств будет расширяться.

«Мы с самого начала заявляли, что в будущем у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — заявила Шерман.

Она назвала отношения США с Новой Зеландией «невероятно ценными», подчеркнув, что государство является самым важным партнером Вашингтона в Тихом океане.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западные страны в попытке использовать AUKUS для продвижения интересов НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. Он подчеркнул, что в подобной агитационной работе активно используются «милитаристские настроения», которые, по словам министра, проявляются в современном Токио.