Макгрегор поиздевался над Махачевым
Конор Макгрегор поиздевался над Исламом Махачевым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в своем Twitter поиздевался над россиянином Исламом Махачевым.
Спортсмен опубликовал картинку, на которой изображена мужская нога с соском на голени. «Когда твои родители еще и кузены. Это Махачевы», — написал Макгрегор.
Махачев одержал десять побед подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Он долгое время тренировался вместе с Хабиом Нурмагомедовым.
Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и уступил техническим нокаутом. Ирландец был чемпионом организации в легком и полулегком весе.