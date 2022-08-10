Макгрегор поиздевался над Махачевым

Конор Макгрегор поиздевался над Исламом Махачевым

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в своем Twitter поиздевался над россиянином Исламом Махачевым.

Спортсмен опубликовал картинку, на которой изображена мужская нога с соском на голени. «Когда твои родители еще и кузены. Это Махачевы», — написал Макгрегор.

Махачев одержал десять побед подряд в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиянин неоднократно говорил о готовности драться за чемпионский титул. Он долгое время тренировался вместе с Хабиом Нурмагомедовым.

Макгрегор не выступал в UFC с лета 2021-го. Тогда в третьем поединке против Дастина Порье он получил перелом ноги и уступил техническим нокаутом. Ирландец был чемпионом организации в легком и полулегком весе.