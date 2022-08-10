Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгена россиянам

Глава МИД Чехии Липавский назвал запрет на выдачу шенгена россиянам эффективной санкцией

Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет на выдачу шенгена россиянам в связи с действиями России на Украине. Его слова передает агентство ČTK.

По мнению Липавского, подобная мера могла бы стать еще одной эффективной санкцией. Он подчеркнул, что в данной ситуации «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

Министр отметил, что Чехия стала одной из первых европейских стран, приостановивших выдачу виз россиянам. Позже запрет распространили и на граждан Белоруссии. Исключением стали только те люди, которым визы могут быть выданы по гуманитарным соображениям, в том числе из-за преследования со стороны властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада, чтобы «призвать к ответственности все население» России. В июле за это выступили крупнейшие парламентские партии Финляндии.