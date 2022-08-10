Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгена россиянам

Глава МИД Чехии Липавский назвал запрет на выдачу шенгена россиянам эффективной санкцией
Ян Липавский

Ян Липавский. Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал запрет на выдачу шенгена россиянам в связи с действиями России на Украине. Его слова передает агентство ČTK.

По мнению Липавского, подобная мера могла бы стать еще одной эффективной санкцией. Он подчеркнул, что в данной ситуации «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».

Министр отметил, что Чехия стала одной из первых европейских стран, приостановивших выдачу виз россиянам. Позже запрет распространили и на граждан Белоруссии. Исключением стали только те люди, которым визы могут быть выданы по гуманитарным соображениям, в том числе из-за преследования со стороны властей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада, чтобы «призвать к ответственности все население» России. В июле за это выступили крупнейшие парламентские партии Финляндии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»
Глава МИД Чехии поддержал запрет на выдачу шенгена россиянам
В ООН предупредили об экологических последствиях событий на Украине
Синтезирован антибиотик против супербактерий
СКР возбудил дело в отношении скопинского маньяка за сокрытие преступления
В ДНР заявили об изменении тактики спецоперации
Англии предрекли обвалы скал из-за жары
Дуров пожаловался на доминирование Apple
Режиссер «Воланда» усомнился в выходе фильма
Туристка приехала к Нотр-Даму и была изнасилована в общественном туалете
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.