Додон обвинил Санду в содействии издевательствам над его матерью

Экс-президент Молдавии Додон заявил, что не простит Санду издевательства над его матерью

Бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил нынешнего лидера страны Майю Санду в содействии издевательствам над его матерью и заявил, что «такие вещи не прощаются и не забываются». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором группа лиц оскорбляла Галину Додон в здании Антикоррупционной прокуратуры.

«Почему вы позволяете таким людям, как [министр юстиции Молдавии Серджиу] Литвиненко и его карманные прокуроры, организовывать агрессивные и линчевательные суды внутри юридических учреждений? У вас есть мать? Почему вы позволяете неуравновешенным гражданам, которые спонсируются партией ПДС (правящая партия «Действие и солидарность»" --прим. «Ленты.ру»), публично унижать и издеваться над пожилым человеком? Такие вещи не прощаются и не забываются», — написал экс-президент в социальных сетях.

Он также выразил недоумение в связи с вызовом матери на допрос. «Те несколько охотничьих патронов, найденные в доме, где десятилетиями существует традиция охоты, — это повод вызывать пожилую женщину в прокуратуру? Испугались, что моя мама организует государственный переворот?» — написал Игорь Додон.

24 мая антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала бывшего президента страны. Его подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил Додона под домашний арест на 30 суток, а позже продлил заключение.

13 июля сообщалось, что прокуратура страны планирует выдвинуть обвинения Галине Додон. Ее заподозрили в пособничестве незаконному обогащению.