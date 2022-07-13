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Матери экс-президента Молдавии выдвинут обвинения

«Известия»: прокуратура Молдавии выдвинет обвинения матери экс-президента страны Додона
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Михай Карауш / РИА Новости

Прокуратура Молдавии планирует выдвинуть обвинения матери бывшего президента страны Игоря Додона. Женщину заподозрили в пособничестве незаконному обогащению, сообщают «Известия».

Вызов матери экс-президента уже осудили представители Партии социалистов. «Это низкий и бесчеловечный шаг даже для такой беспринципной власти, как режим партии PAS (правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" — прим. "Ленты.ру")», — говорится в заявлении политсилы.

По мнению социалистов, преследование родственников Додона говорит о заказном характере дела против него.

Додона отправили под домашний арест в конце мая по обвинению в государственной измене и коррупции. Кроме того, бывшему главе государства вменили превышение должностных обязанностей в интересах организованной преступной группы.

29 июня Апелляционная палата оставила в силе решение о домашнем аресте Додона.

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Алевтина Запольская
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