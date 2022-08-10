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Студент погиб из-за возгорания ноутбука

Daily Mail: 20-летний британец Эдвард Хьюз погиб в пожаре из-за возгорания ноутбука

Фото: Shutterstock

Вероятной причиной пожара, в котором погиб 20-летний студент Эдвард Хьюз из графства Корнуолл, Великобритания, было возгорание аккумулятора ноутбука. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 29 августа 2021 года в доме матери погибшего. На месте полуразрушенного здания был обнаружен аппарат для сварки пластмассы, несколько удлинителей и уцелевшая часть ноутбука. По заключению коронера, ни один из них не может быть однозначно назван причиной возгорания. Тем не менее он предположил, что во время пожара аккумулятор ноутбука мог взорваться. Это привело к распространению огня в другие части дома.

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Судебно-медицинский эксперт назвал причиной смерти Хьюза воздействие дыма. Когда погибший был обнаружен, спасатели нашли под его телом пружины кровати. По-видимому, пожар начался, когда Хьюз крепко спал, поэтому он не смог вовремя выбраться из горящего здания.

Пожарный следователь Джейсон Дин рассказал, что на месте происшествия не удалось найти одну из четырех батарей сгоревшего ноутбука. По его словам, литиевые аккумуляторы очень нестабильны, могут взрываться и воспламеняться, что приводит к быстрому распространению огня.

Ранее сообщалось, что курьер доставки пиццы в американском городе Лафайетт вошел в охваченное огнем здание и спас оттуда пятерых детей. В результате произошедшего четверо из пяти детей не пострадали, шестилетняя девочка получила незначительную травму в результате падения.

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Алиса Удовик
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