В России допустили возвращение турбины для «Северного потока» в Канаду

Аналитик Юшков допустил возвращение турбины для «Северного потока» обратно в Канаду

Существует вероятность того, что турбину для газопровода «Северный поток» потребуется вернуть из Германии в Канаду, где производился ремонт, и уже оттуда отправить в Россию, поскольку именно такой формат прописан в контракте. Подобный вариант в разговоре с «Лентой.ру» допустил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

8 августа официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Берлин исключает запуск «Северного потока-2» ради решения проблемы с поставками газа. Тем временем, объемы поставок по «Северному потоку» все еще существенно снижены, увеличение возможно только после возвращения и установки турбины, отправленной в Канаду на ремонт и сейчас находящейся в Германии.

«Готовая турбина по-прежнему остается в Германии, а те, которые требуют ремонта и обслуживания, Канада не забирает, так что в этом плане ничего не меняется, — сказал Юшков. — Россия требует письменных подтверждений того, что готовая турбина не находится под санкциями. В целом, это стандартная практика, когда санкционный регулятор выписывает разъяснения по введенным ограничениям, но Евросоюз и Канада делать этого не спешат».

ЕС и Канада заявляют, что турбина не находится под санкциями, но только на словах. Россия же, по словам аналитика, требует именно письменного подтверждения. Запад не спешит идти навстречу, считая сокращение объемов поставок по газопроводу не техническим, а политическим решением.

«Более того, существует такая вероятность, что турбину из Германии придется отправлять обратно в Канаду и уже только из Канады отправлять в Россию, поскольку именно это прописано в контракте, а иной маневр может стать его техническим нарушением», — добавил Юшков.

Запад не спешит выполнять требования России еще и потому, что, как объяснил аналитик, надеется, что острая фаза кризиса в электроэнергетике пройдет с окончанием лета: жара спадет, пойдут дожди, которые позволят заполнить водохранилища при атомных электростанциях, их снова можно будет запустить.

«Дело в том, что многие АЭС были остановлены именно из-за невозможности охлаждать ядерные реакторы. Гидростанции сейчас, естественно, тоже не дают выработку. А в Германии пересохли реки, что сделало проблематичной транспортировку угля. Осенью часть этих проблем уйдет. Но отопительный сезон принесет вторую волну энергокризиса, потому что газ Европе нужен именно для отопления», — подчеркнул аналитик.

Напомним, прокачка по «Северному потоку» была снижена «Газпромом» с июня, ее объемы были доведены до 20 процентов мощности. Российская компания объясняет снижение объемов экспорта проблемами с возвратом оборудования для газопровода из Канады. После его отправки в Европу «Газпром» заявил, что не получил нужной документации, и сослался на санкционные препятствия. В Евросоюзе, в свою очередь, таковых ограничений не увидели.