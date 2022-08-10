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В Японии назначили новое правительство

Премьер-министр Японии Кисида объявил новый состав правительства
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Zhang Xiaoyu / Xinhua / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил новый состав правительства страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свои посты сохранили генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно, министр иностранных дел Есимасу Хаяси, министр финансов Сюнъити Судзуки, министр государственных земель, транспорта, инфраструктуры и туризма Тэцуо Сайто.

Министром обороны стал уже занимавший эту должность с 2008 по 2009 годы Ясукадзу Хамада. Экс-глава Минобороны стал советником премьер-министра по вопросам национальной безопасности. Главой министерства экономики был назначен председатель политического совета правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити.

Николай Чигасов
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