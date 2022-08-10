В ООН заявили об угрозе нового халифата ИГ в Африке

Эксперт по безопасности ООН Эви заявил, что Африка может стать новым халифатом ИГ

Рост террористической угрозы в Африке может привести к тому, что континент станет новым халифатом «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил эксперт Организации Объединенных Наций по безопасности Мартин Эви на заседании Совбеза ООН, передает портал Yahoo.

По его словам, как минимум 20 африканских стран непосредственно столкнулись с деятельностью экстремистской группировки, а более 20 других «используются для логистики и мобилизации средств и других ресурсов». «Теперь они являются региональными узлами, которые стали коридорами нестабильности в Африке», — сказал Эви.

Наибольшее присутствие ИГ наблюдается в Чаде, Нигерии, Нигере и Камеруне. Эти страны представляют из себя крупнейший в мире единый район деятельности экстремистской группировки. Кроме того, районы в Сахеле в настоящее время «неуправляемы», а Сомали остается самой горячей точкой террористов на континенте.

Ранее заместитель генсека ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков заявил, что «Исламское государство» призывает своих сторонников использовать конфликт на Украине для осуществления атак в Европе. Постпред России при ООН Василий Небензя добавил, что Москва много раз призывала противодействовать поставкам оружия для террористов.