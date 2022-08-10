При чистке реки в арктическом регионе России нашли старинную икону

В Мурманской области при чистке реки Колосйоки нашли старинную резную икону

В Мурманской области при чистке реки Колосйоки волонтеры центра «Вторая школа» нашли старинную резную икону Николая Чудотворца. Об находке в арктической регионе России сообщается в сообществе волонтерского центра во «ВКонтакте».

По словам самих волонтеров, икона стала самой ценной находкой за время очистки русла реки. Датировка находки не производилась, однако степень повреждения досок и стиль резьбы указывают на значительный возраст иконы.

«Икона Николая Чудотворца стала самой ценной находкой волонтеров кампуса. И для сохранения ее передали Центру "Вторая школа"», — рассказали активисты.

В своем сообществе провели голосование о дальнейшей судьбе иконы — жителям города Никель, где была найден старинный предмет, было предложено выбрать, куда передать икону: в краеведческий музей, в церковь или в монастырь.

Ранее в Самуиловом корпусе Ростовского кремля были найдены две иконы XVII и XIX веков. На одной из находок был изображен фрагмент большемерной иконы Богоматери, выполненной в технике масляной живописи, на второй — житие святых и праведных богоотцов Иоакима и Анны.