Сомнолог назвала способ справиться с бессонницей без таблеток

Сомнолог Колесниченко: успокоительные таблетки и чаи не помогут справиться с бессонницей

Успокоительные таблетки и травяные чаи не помогут справиться с бессонницей, уверена врач-психотерапевт, сомнолог Елена Колесниченко. Эффективные способы улучшить сон она назвала в интервью для «Москва-24».

По словам сомнолога, существует несколько причин, из-за которых человек может испытывать проблемы с засыпанием. Первая из них — стремление контролировать сон. «Вы лежите и думаете, как важно сейчас заснуть и как плохо у вас это получается, мысленно создавая проблему из своей бессонницы. При тревожных ощущениях еще подключается гормон стресса — кортизол», — объяснила Колесниченко. А при повышении кортизола, продолжила она, человек начинает чувствовать себя еще бодрее.

Заснуть бывает трудно еще и потому, что кровать начинает ассоциироваться с бессонницей, сообщила врач: то есть как только человек ложится в нее, он уже начинает бояться, что не сможет уснуть. «Даже если заснуть удается, чрезмерное время, проведенное в постели без сна, приводит к его фрагментации. Сон становится еще более прерывистым и поверхностным», — отметила сомнолог.

Как не нужно бороться с бессонницей

Не стоит бороться с бессонницей с помощью алкоголя, уверена врач. Даже если это и облегчит засыпание, то с большой долей вероятности сон оборвется во второй половине ночи, а днем человека будет преследовать сонливость и тревожность, предупредила Колесниченко.

Прием успокаивающих таблеток на основе трав или ромашкового чая, по ее словам, не поможет избавиться от проблем со сном. Врач объяснила, что нет научных подтверждений эффективности таких средств. Колесниченко также призвала не возлагать надежд на гомеопатические средства, поскольку альтернативная медицина противоречит современным научным знаниям.

Бесполезны, по ее словам, и популярные препараты с содержанием мелатонина. Она объяснила, что их используют при лечении более серьезных расстройств циркадного ритма, например, при джетлаге или синдроме позднего засыпания. Врач также объяснила, что препараты с этим гормоном нельзя принимать дольше трех месяцев, поскольку их эффект в долгосрочной перспективе не изучен.

Как облегчить засыпание?

Чтобы легче заснуть, эксперт посоветовала во второй половине дня отказаться от кофеина и не курить непосредственно перед сном. Кроме того, она порекомендовала выключить в спальне свет и стараться находиться в тишине.

«К сожалению, при хронической бессоннице этих мер бывает недостаточно. Нужны дополнительные приемы, которые входят в структуру когнитивно-поведенческой терапии», — заключила Колесниченко.

Ранее сомнолог Татьяна Ларье поделилась способами избавиться от тревожных мыслей перед сном. Она рекомендовала выработать привычку за полчаса до сна выключать яркий свет и оставлять только приглушенный, заканчивать смотреть телевизор и переводить гаджеты в режим «не беспокоить».