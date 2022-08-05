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Сомнолог поделилась способами избавиться от тревожных мыслей перед сном

Сомнолог Ларье: режим дня и отключение гаджетов помогут избавиться от тревоги перед сном

Фото: Jp Valery / Unsplash

Избавиться от проблем со сном без лекарств поможет самодисциплина, заявила сомнолог Татьяна Ларье. В беседе с «Москвой 24» она поделилась простыми способами избавиться от тревожных мыслей перед сном, включая режим дня и отключение гаджетов.

Снизить уровень тревоги вечером поможет четкий распорядок дня, объяснила специалистка. По ее мнению, ложиться и вставать надо в одно и то же время даже в выходные. При этом продолжительность сна для здорового взрослого человека не должна превышать семь-восемь часов.

Ларье уверена, что перед отходом ко сну очень важно физически замедлиться, чтобы «организм понял, что наступает ночь». Она рекомендовала выработать привычку за полчаса до сна выключать яркий свет и оставлять только приглушенный, заканчивать смотреть телевизор и переводить гаджеты в режим «не беспокоить».

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Также не стоит перед сном читать новости, потому что это неизбежно сказывается на психологическом состоянии человека, продолжила сомнолог. «Сейчас люди очень много читают новостей, переживают по этому поводу, появляется постоянное чувство тревоги. Чтобы сохранить здравый рассудок, нужно дозировать их и фильтровать информацию», — объяснила Ларье.

В заключение специалистка предупредила, что ни в коем случае нельзя самостоятельно назначать себе седативные или снотворные препараты, если перечисленные выше способы не работают. Подбирать их должен исключительно врач.

Ранее сообщалось, что россияне стали больше нервничать и хуже спать без приема седативных препаратов. Согласно данным аналитиков, чаще всего заснуть без лекарств не могут жители Нижнего Новгорода, где спрос на снотворные и седативные вырос в шесть раз за последний год.

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Наталья Обрядина
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