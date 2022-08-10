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Татарстан захотел внедрить исламский банкинг

Татарстан заявил о готовности стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Татарстан готов стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга в России, сказал РИА Новости вице-премьер, министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Татарстан уделяет большое внимание развитию исламского финансирования на протяжении многих лет, отметил он. «Достигнуты практические результаты. Реализуются проекты, связанные как с предоставлением финансовых услуг, так и с привлечением средств на принципах партнерских финансов», — заявил Шагиахметов.

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В числе таких проектов он назвал, например, покупку машин, оборудования и недвижимости, инвестирование денег на развитие бизнеса и другие. В июле стало известно, что в России захотели ввести исламский банкинг, предполагающий отсутствие каких-либо процентных доходов.

По исламским законам запрещается ссужать деньги под проценты. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что документы, регулирующие исламский банкинг в России, могут быть внесены в палату в ближайшее время. Согласно законопроекту, заниматься таким банкингом смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их работу будет ЦБ. Регулятор планирует запустить пилотный проект в Дагестане и Чечне.

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Платон Щукин
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