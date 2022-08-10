Маск продал акции Tesla почти на семь миллиардов долларов

Основатель Tesla Илон Маск продал акции компании почти на семь миллиардов долларов

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск продал 7,9 миллиона акций компании на общую сумму 6,9 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Бизнесмен отдал акции почти на семь миллиардов долларов с 5 по 9 августа, после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа в Остине.

Агентство добавило, что сделка состоялась через несколько недель после того, как бизнесмен отказался от приобретения Twitter за 44 миллиарда долларов и последующих судебных исков. Эксперты считают, что деньги могут понадобиться миллиардеру на случай, если он вынужден будет закрыть сделку.

В своем аккаунте Маск ответил на вопрос пользователя, выкупит ли он акции, если сделка не состоится. Бизнесмен ответил утвердительно.

В конце месяца Twitter подал в суд иск к Илону Маску в связи с расторжением сделки по ее приобретению — соцсеть намерена добиваться покупки через суд. Бизнесмен в свою очередь подал встречный иск к компании Twitter. Предприниматель обвинил руководство социальной сети в мошеннических действиях и искажении ключевых показателей.