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Минобороны сообщило о подавлении украинских взводов РСЗО «Град» в ДНР

Минобороны России заявило о подавлении двух украинских взводов РСЗО «Град» в ДНР

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Российскими войсками были подавлены два украинских взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» в районах населенных пунктов Кирово, Северск и Верхнекаменское Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, также были подавлены два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30.

Кроме того, в Минобороны заявили, что воздушно-космические силы (ВКС) России в воздушных боях сбили три украинских самолета в небе над Николаевской областью. Так, в боях в районе Новохристофоровки был уничтожен Су-25, в районе Троицко-Сафоново — МиГ-29, а в районе Новоселье — Су-27.

Всего с начала спецоперации уничтожено: 267 самолетов, 145 вертолетов, 1720 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 365 зенитных ракетных комплекса, 4283 танка, а также других боевых бронированных автомобилей, 795 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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Сергей Истомин
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