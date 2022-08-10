В Совфеде ответили на идею о налоге на въезд россиян в ЕС и США

Сенатор Цеков: предложивший налог на въезд россиян в ЕС Макфол не понимает визовые нюансы

Взиманием дополнительного налога с россиян за въезд страны Запада наказали бы сами себя. Так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков ответил на идею бывшего посла США в России Майкла Макфола в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее экс-посол Майкл Макфол предложил ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. «Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем переданы в Фонд реконструкции Украины», — написал он в Twitter.

«Я так понимаю, что он нехорошо понимает нюансы, связанные с выдачей виз. Об этом же можно не заявлять. То есть просто при оформлении визы с кого-то, условно, взимают 10 долларов или евро, а с кого-то 110 или больше. Это, в принципе, все зависит от конкретного государства — они и так могут устанавливать какую-то повышенную оплату за получение визы для граждан России. И они, в принципе, на это настроены. Но это, по большому счету, все против Евросоюза, все против них», — считает Цеков.

Таким решением Евросоюз наказал бы сам себя, подчеркнул он, так как многие россияне едут на Запад с туристическими целями. «Вы не думайте, что послы — это люди глубоко понимающие проблемы, они, в принципе, говорят все, что им в голову взбредет, не особо задумываясь над тем, а что после того, что они предлагают наступит на самом деле. И не для России, а для тех государств, которые якобы какие-то осуществляют антироссийские действия. Эти действия оказываются антигосударственными для них самих», — заключил сенатор.

Ранее Макфол выступал с инициативой ослабить санкции для одной категории российских граждан. По его мнению, западным политикам следовало ослабить санкции в отношении россиян, которые уехали за границу и выступают против проведения специальной военной операции на Украине.

