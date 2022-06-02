Бывший посол США в России призвал ослабить санкции для одной категории граждан

Экс-посол США в России Макфол призвал ослабить санкции для уехавших за границу россиян

Бывший посол США в России Майкл Макфол посоветовал западным политикам ослабить санкции в отношении россиян, которые уехали за границу и выступают против проведения специальной военной операции на Украине. К послаблению ограничительных мер против российских граждан он призвал в своей колонке в газете The Washington Post.

По мнению Макфола, многим российским оппозиционерам, независимым журналистам и правозащитникам, которые не поддерживают спецоперацию, пришлось покинуть родину. В стране временного пребывания у этой категории граждан нет доступа к собственным картам и банковским счетам из-за введенных санкций против российских банков. Помимо этого Макфол отметил, что многие россияне находятся в Грузии, Армении, Турции, Израиле и других странах по краткосрочной туристической визе. «У некоторых даже нет паспортов или проездных документов», — пишет экс-посол.

Макфол поставил в вину европейским лидерам то, что они не смогли помочь с переездом на Кипр российскому оппозиционному политику, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Оппозиционер не может открыть банковский счет, так как считается государственным служащим из России.

Макфол предлагает не одобрять статус беженца тем россиянам, которые не высказывались против военных действий или поддерживали спецоперацию. США, Евросоюз и Великобритания должны создать специальные программы на выдачу виз способным россиянам, поощряя тем самым «утечку мозгов», которая, по мнению бывшего дипломата, ослабит режим президента Владимира Путина. «Такие русские могут когда-нибудь вернуться в свою страну и помочь продвинуть ее в более демократическом направлении. У свободного мира есть все основания подготовиться к этому дню», — пишет Макфол.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал об условии для ослабления антироссийских санкций. Политик отметил, что дальнейший санкционный режим Запада будет зависеть от договоренностей России и Украины. При этом «массивные ограничения» могут закончиться только в случае достижения такого соглашения между двумя странами, которое Киев сам сочтет правильным, подчеркнул Шольц. При этом канцлер ФРГ уточнил, что это не должен быть «навязанный мир».