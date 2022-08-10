В США предложили налог на въезд для россиян

Экс-посол США в России Макфол предложил ввести сборы на въезд в страны Запада для россиян

Бывший посол США в России Майкл Макфол предложил ввести специальный налог для россиян, которые хотят въехать на территорию стран Запада. Об этом экс-дипломат написал в Twitter.

«Каждый гражданин России, получающий визу для поездки в свободную страну, должен заплатить налог или дополнительный сбор. Средства, полученные от этих специальных налогов или сборов, должны быть затем переданы в Фонд реконструкции Украины», — предложил экс-посол инициативу на фоне обсуждения санкций Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам.

Ранее Макфол выступал с инициативой ослабить санкции для одной категории российских граждан. По его мнению, западным политикам следовало ослабить санкции в отношении россиян, которые уехали за границу и выступают против проведения специальной военной операции на Украине.

Кроме того, США, Евросоюз и Великобритания должны создать специальные программы на выдачу виз способным россиянам, поощряя тем самым «утечку мозгов», которая, по мнению бывшего дипломата, ослабит режим президента Владимира Путина.