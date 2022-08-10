Samsung анонсировала новые складные смартфоны

Samsung представила складные смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4

Samsung анонсировала новое поколение складных устройств Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Запись трансляции доступна на YouTube.

Корейская компания провела онлайн-презентацию, на которой представила складные девайсы нового поколения. Galaxy Z Fold 4 сохранил форм-фактор предыдущей модели, получив 7,6-дюймовый основной дисплей Foldable Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты 120 герц. На внешней стороне расположен 6,2-дюймовый Dynamic AMOLED 2X. Аппарат базируется на современном процессоре Snapdragon 8+ Gen 1, имеет 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Телефон оснастили тройной камерой с объективами разрешением 50, 12 и 10 мегапикселей и поддержкой записи 4K-видео с частотой 60 кадров в секунду. Аппарат получил аккумулятор емкостью 4400 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки на 25 ватт.

Galaxy Z Flip 4 имеет форм-фактор раскладушки: внутренний экран Foldable Dynamic AMOLED 2X получил диагональ 6,7 дюймов, внешний — дисплей Super AMOLED на 1,9 дюймов. Смартфон оснащен процессором Snapdragon 8+ Gen 1, имеет 8 гигабайт оперативной и минимум 128 гигабайт встроенной памяти, аккумулятор емкостью 3700 миллиампер-часов с поддержкой зарядки мощностью 25 ватт.

Представители Samsung заверили, что оба телефона защищены от попадания влаги и пыли. Также складные экраны девайсов могут выдержать до 200 тысяч складываний.

Стоимость Galaxy Z Fold 4 начинается с 1799 долларов, Galaxy Z Flip 4 — 1049 долларов. Устройства поступят в продажу 25 августа.

Ранее инсайдеры сообщили, что Samsung выпустит свой первый планшет со складным дисплеем в начале 2023 года. Считается, что компания может открыть для себя новый рынок и закрепиться в сегменте складных устройств.