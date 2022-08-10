Автомобили Tesla назвали опасными для детей

The Guardian: активисты заявили, что автопилот Tesla не распознает детей

Активисты проекта Dawn обвинили Tesla в том, что ее электромобили могут быть опасны для детей. Об этом сообщает издание The Guardian.

Представители проекта заявили, что система продвинутой помощи водителям Tesla может нести потенциально смертельную угрозу для детей-пешеходов. Согласно собственному расследованию энтузиастов, оборудованные автопилотом электрокары Tesla очень плохо распознают детей на дорогах.

Представители Dawn провели несколько тестов и выяснили, что система автопилотирования не смогла обнаружить на дороге изображающий ребенка манекен высотой до одного метра. Во всех случаях машина с автопилотом Full Self-Driving (FSD) не заметила препятствие на скорости до 40 километров в час и сбила манекен. На тестируемом автомобиле была установлена последняя бета-версия FSD, вышедшая в июне. Основатель проекта Dawn Дэн О'Дауд назвал результаты тестов глубоко тревожными.

«Более ста тысяч водителей Tesla уже используют режим полного автономного вождения на дорогах общего пользования, подвергая детей большому риску по всей стране», — подчеркнул О'Дауд.

В начале августа специалисты Департамента автотранспорта Калифорнии (DMV) заявили, что Tesla вводит потребителей в заблуждение рекламой автопилота. В сообщении говорится, что Tesla назвала расширенные системы помощи автопилотом, хотя они не являются таковыми.