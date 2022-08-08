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Автопилот Tesla уличили в обмане

CNN: Tesla ввела в заблуждение потребителей рекламой автопилота

Фото: Aly Song / Reuters

В США уличили Tesla в рекламе автопилота, которая может ввести потребителя в заблуждение. Об этом сообщает телеканал CNN.

Департамент автотранспорта Калифорнии (DMV) заявил, что компания сделала «ложные или вводящие в заблуждение» заявления относительно собственных функций помощи водителю. В сообщении говорится, что Tesla назвала расширенные системы помощи автопилотом, хотя они не являются таковыми.

В жалобе уточняется, что различные маркетинговые материалы появлялись на сайте компании Илона Маска в течение «как минимум пяти дней» в период с мая 2021 по июль 2022 года. В рекламных предложениях использовались формулировки «автопилот» и «система полной самостоятельной помощи». В другом заявлении Tesla говорилось, что разработанная в компании «система предназначена для совершения поездок на короткие и дальние расстояния без каких-либо действий со стороны человека на сиденье водителя».

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Tesla не ответила на запрос о комментарии — неизвестно, отреагировала ли корпорация каким-то образом на заявление DMV. У компании есть 15 дней, чтобы ответить на жалобу, иначе регулятор примет решение в одностороннем порядке. DMV может отозвать лицензию на производство и продажу автомобилей в Калифорнии, либо заставить производителя электрокаров изменить рекламу.

Журналисты CNN отметили, что в июне Tesla опубликовала заявление об отказе от ответственности, где предупредила потребителей, что функции автопилота требуют активного контроля со стороны водителей. По данным Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), за последние девять месяцев произошло 273 аварии с использованием технологии помощи водителю Tesla.

В начале июня американские регуляторы начали расследовать случаи ложного срабатывания тормозов на автомобилях Tesla. По словам потребителей, на которых сослались чиновники, нередки случаи, когда машина набирает ход, но затем резко тормозит — видимо, реагируя на фантомные препятствия.

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Андрей Ставицкий
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