Россиян предупредили об опасности зарядки смартфона под подушкой

Специалист Роскачества Кузьменко: зарядка смартфона под подушкой опасна возгоранием

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко предупредил россиян об опасности зарядки смартфона под подушкой. Его слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что телефон продолжает работать даже в выключенном состоянии и выделяет тепло, поэтому такой способ заряжать его грозит возгоранием из-за перегрева.

Кузьменко добавил, что оставление на зарядке на ночь не нанесет пагубных последствий устройству, но лишь в том случае, если все его компоненты исправны. Контроллер заряда ограничивает избыточный ток, отключая подачу питания по достижении ста процентов, однако если постоянно оставлять смартфон на проводе длительное время, эта деталь может выйти из строя.

Специалист Роскачества назвал идеальной температурой окружающей среды для зарядки 20 градусов, он также напомнил, что в норме должны быть показатели влажности.

«Отличным решением будет стараться держать уровень заряда на значении 50-70%. Все это в сумме позволит продлить срок работы вашего аккумулятора», — резюмировал Кузьменко.

Ранее эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов заявил, что при выборе смартфона следует учитывать его ремонтопригодность.

