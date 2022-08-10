Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Республиканцы сравнили обыски в поместье Трампа с действиями гестапо

WP: в Республиканской партии США сравнили обыски в поместье Трампа с действиями гестапо
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brandon Bell/ Globallookpress.com

В Республиканской партии резко раскритиковали обыски в поместье экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, некоторые ее представители, в частности сенатор от штата Флорида Рик Скотт, сравнили произошедшее с действиями гестапо, сообщает газета Washington Post.

Сопартийцы экс-главы Белого дома заявили, что подобные действия могут происходить только в странах третьего мира или банановых республиках, в государствах, где установилась диктатура.

Республиканцы призвали провести независимое расследование, поддержав предположения Трампа о том, что оно было политически мотивировано.

Материалы по теме:
Перерождение демократии Скандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
Перерождение демократииСкандальные выборы, мятеж в Вашингтоне и травля президента. Какой станет Америка после Трампа?
13 января 2021
Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Раскол по-американски.Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
8 ноября 2021

Бывший вице-президент Майк Пенс подчеркнул, что необходимо устранить «проявления ангажированности со стороны министерства юстиции», которое курирует Федеральное бюро расследований.

Губернатор Вирджинии Гленн Янгкин также осудил этот «шокирующий шаг», напомнив, что в демократической стране не может происходить политически мотивированных действий. Лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти пообещал инициировать расследование в отношении действий Минюста в случае победы партии на ноябрьских выборах.

Washington Post приводит слова одного из политтехнологов республиканцев, который допустил возникновение гражданской войны в том случае, если президент будет привлекаться к уголовной ответственности за деяния, совершенные во время пребывания на своем посту.

9 августа Трамп сообщил, что сотрудники ФБР в понедельник, 8 августа, провели в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида, обыск, который длился девять часов. Политик связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что ФБР не предупреждало Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье Трампа. По ее словам, Минюст США ведет свои расследования независимо от Белого дома, и со стороны американской администрации было бы некорректно комментировать данные действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Болгарии допустили возобновление поставок российского газа
Падение цен на автомобили в России объяснили
Пушков удивился поведению Байдена после обстрелов Запорожской АЭС
Республиканцы сравнили обыски в поместье Трампа с действиями гестапо
Кэти Перри продала свой особняк неизвестному
В ЛНР рассказали об успешном применении боеприпасов «Краснополь» на Украине
Китай отказался исключить силовой вариант воссоединения с Тайванем
Названы условия начала Третьей мировой войны
Психолог назвала корректные способы отказать мужчине в сексе
Крокодил оторвал подростку голову и руки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.