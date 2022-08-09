В Белом доме прокомментировали обыски в поместье Трампа

Президент США Байден не знал об обысках ФБР в имении экс-главы государства Трампа

Президент США Джо Байден не знал об обысках ФБР в имении экс-главы государства Дональда Трампа. Так ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает РИА Новости.

«Нет. Президент не был проинформирован и не знал об этом. Никто в Белом доме не получал предупреждения о том, что это случится», — сказала представитель Белого дома.

Она добавила, что Миноюст США ведет свои расследования независимо от Белого дома, и со стороны американской администрации было бы некорректно комментировать данные действия. Поэтому Жан-Пьер отказалась комментировать расследования, которые касаются Трампа, объяснив это тем, что они должны быть свободны от «политического влияния».

9 августа Трамп сообщил, что сотрудники ФБР в понедельник, 8 августа, провели в его поместье Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич, штат Флорида, обыск, который длился девять часов. Политик связал обыск с его возможным участием в выборах 2024 года.