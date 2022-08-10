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На подконтрольной Киеву территории ДНР введут особый режим въезда и выезда

Киев введет особый режим передвижения на транспорте на подконтрольных ему территориях ДНР

Фото: РИА Новости

Киевские власти введут особый режим въезда, выезда и перемещения на транспорте на территориях Донецкой народной республики (ДНР), подконтрольных Украине. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, режим начнет действовать с 11 августа. Он предусматривает запрет на несогласованный вывоз спецтехники, которая может быть использована для обороны, а также запрет на выезд и перемещение транспорта с алкогольными напитками.

Кириленко отметил, что такой шаг направлен на усиление оборонных способностей и установлен на период военного положения в соответствии с законодательством. Соответствующий приказ издал командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал эвакуироваться жителей территорий ДНР, подконтрольных Киеву. По мнению главы республики Дениса Пушилина, этот шаг призван помешать референдуму о присоединении республики к России.

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Алевтина Запольская
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