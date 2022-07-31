Зеленский объявил обязательную эвакуацию жителей подконтрольной Киеву части ДНР

Президент Зеленский призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву части ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале призвал граждан эвакуироваться из подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР), особенно из зон активных боевых действий.

Глава государства заявил о необходимости начать обязательную эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми. Также украинский лидер призвал граждан убеждать друзей и родственников, которые остались в регионе, уехать, и по возможности оказывать помощь переселенцам.

Есть постановление правительства об обязательной эвакуации из Донецкой области, все организуется. Полная поддержка, полная помощь — и логистическая, и выплаты Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер также подчеркнул, что нужно «только решение самих людей, которые пока не приняли его для себя».

Также вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее объявила об обязательной эвакуации для жителей подконтрольной Киеву части ДНР.

По ее словам, если гражданин все же откажется от эвакуации, то должен будет подписать документ, подтверждающий то, что он знает о последствиях такого решения и «несет персональную ответственность за свою жизнь». Известно, что эвакуация должна закончиться до зимы.

Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть... Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан Ирина Верещук Вице-премьер Украины

«Насильственная» эвакуация

11 июля помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев заявил, что Нацполиция Украины силой эвакуирует людей с территорий Донецкой народной республики.

По его словам, насильственная эвакуация идет в таких городах как Славянск, Краматорск, Северск, Соледар и Артемовск. Киселев заявил, что в этих мероприятиях участвуют и добровольцы: «Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан».

Киселев подчеркнул, что нацполиция Украины предупреждает эвакуируемых о надвигающемся крупном наступлении непосредственно российской армии.

В июне также стало известно, что Министерство юстиции Украины захотело эвакуировать осужденных с неподконтрольной Киеву территории.

Глава ведомства Денис Малюська заявил о примерно двух тысячах заключенных в украинских пенитенциарных учреждениях после начала специальной военной операции России на Украине, чья эвакуация на данный момент стоит под вопросом. Также он подчеркнул, что 11 из них уже перевели под контроль Украины, тем не менее некоторые эвакуировать не удалось.

Будем пытаться выходить на переговоры, но пока все сложно. Но, как показал опыт оккупации предыдущих периодов, нам удавалось достичь договоренностей... Надеемся, в этой ситуации такая же ситуация будет Денис Малюська Министр юстиции Украины

Обстрелы

27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались обстрелять Мелитополь. Об этом сообщила администрация города.

Вчера ПВО [система противовоздушной обороны] пресекла попытку ракетного удара по городской инфраструктуре. Все атаки отражены Администрация Мелитополя

Также отмечается, что в городе нет разрушений, он продолжает работать в штатном режиме.

Кроме того, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост в Херсоне. По его словам, мост действительно был обстрелян, однако он остался цел.

Ранее также стало известно о том, что 26 июля в Херсоне прогремела серия взрывов и сработала система ПВО. Обстрел стал третьим по счету за сутки.

Также представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Алчевск из американских РСЗО HIMARS. По данным ведомства, украинские военные выпустили по населенному пункту пять ракет.

В июле также сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли город Ясиноватая в Донецкой народной республике (ДНР) с применением реактивных систем залпового огня «Град», выпустив шесть снарядов.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что огонь был открыт 24 июля в 10:56 с позиций в Авдеевке. Также по городу выпущено три снаряда из артиллерии калибра 122 миллиметра.