В ДНР уличили Киев в попытке помешать будущему референдуму

Глава ДНР Пушилин уличил Киев в эвакуации людей с целью помешать будущему референдуму

Киев эвакуирует людей с подконтрольных ему территорий Донбасса, чтобы помешать будущему референдуму и поставить под вопрос его легитимность. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал эвакуироваться жителей подконтрольной Киеву части территории ДНР, особенно из зоны боевых действий. По его словам, необходимо начать обязательную эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми.

«Любые шаги украинского режима в последнюю очередь нацелены на [защиту] интересов мирного гражданского населения, тем более населения Донбасса. Здесь он (президент Украины Зеленский — прим. «Ленты.ру») такими заявлениями преследует абсолютно понятные цели. Это некие элементы срыва, попытки [поставить под вопрос] легитимность референдума, который предстоит на территории Донецкой народной республики», — заявил Пушилин, уличив киевские власти в подготовке к соответствующей акции.

Ранее стало известно, что референдум о вхождении ДНР в состав России, вероятно, состоится в сентябре. При этом в республике подчеркивают, что он будет проведен после окончания специальной военной операции и освобождения территорий.