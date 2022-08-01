Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ДНР уличили Киев в попытке помешать будущему референдуму

Глава ДНР Пушилин уличил Киев в эвакуации людей с целью помешать будущему референдуму

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Киев эвакуирует людей с подконтрольных ему территорий Донбасса, чтобы помешать будущему референдуму и поставить под вопрос его легитимность. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал эвакуироваться жителей подконтрольной Киеву части территории ДНР, особенно из зоны боевых действий. По его словам, необходимо начать обязательную эвакуацию как можно раньше, особенно семьям с детьми.

«Любые шаги украинского режима в последнюю очередь нацелены на [защиту] интересов мирного гражданского населения, тем более населения Донбасса. Здесь он (президент Украины Зеленский — прим. «Ленты.ру») такими заявлениями преследует абсолютно понятные цели. Это некие элементы срыва, попытки [поставить под вопрос] легитимность референдума, который предстоит на территории Донецкой народной республики», — заявил Пушилин, уличив киевские власти в подготовке к соответствующей акции.

Ранее стало известно, что референдум о вхождении ДНР в состав России, вероятно, состоится в сентябре. При этом в республике подчеркивают, что он будет проведен после окончания специальной военной операции и освобождения территорий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Тела трех детей нашли на месте обстрела в Херсонской области
В Германии обвинили Запад в упущенном шансе выстроить отношения с Россией
Раскрыто условие для введения масочного режима в Москве
Британцам перестанут показывать срок годности еды
Зарезавшая новорожденного ребенка россиянка предстанет перед судом
Раскрыто влияние выпитого кофе на поведение покупателя в магазине
В Германии захотели отказаться от российского газа с помощью банановой кожуры
Вдова Ельцина ответила на слова Зюганова об отказе занять любой пост в 90-е
В ДНР уличили Киев в попытке помешать будущему референдуму
Россияне массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.