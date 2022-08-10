Стало известно о тайных переговорах юристов Трампа с Минюстом перед обыском ФБР

NBC: юристы Трампа вели переговоры с Минюстом о хранящихся в поместье политика документах

Команда юристов Дональда Трампа еще в начале июня обсуждала с Министерством юстиции США документы, хранящиеся в поместье бывшего президента Мар-а-Ларго, где агенты ФБР провели обыск. О тайных переговорах стало известно NBC News.

Адвокат Трампа Кристина Бобб заявила, что ФБР изъяло около дюжины коробок из подвального хранилища и что ордер на обыск указывает на то, что бюро расследует возможное нарушение закона, касающееся обращения с секретными материалами. По словам Бобб, адвокаты Трампа ранее в этом году уже проверили два-три десятка коробок с материалами в хранилище в поисках президентских записей и «несколько страниц» вполне подходили под это определение.

Позже Бобб и еще один адвокат Трампа Эван Коркоран встретились с высокопоставленным чиновником Минюста, чье имя не называется. Федеральные чиновники просмотрели коробки с материалами, добавила юрист. По ее словам, представители ведомства заявили, что, по их мнению, хранилище, в котором хранятся документы, не было должным образом защищено. Бобб также указала, что помощники Трампа установили замок на хранилище и что агенты ФБР его взломали.

Источник, близкий к Трампу, рассказал, что экс-президент лично показал чиновникам министерства юстиции помещение, где хранились документы, в ходе встречи в июне. Ранее Трампу уже пришлось вернуть 15 коробок с документами, которые, по мнению Национального управления архивов и документации, были ненадлежащим образом изъяты из Белого дома. Впоследствии Национальный архив обратился в министерство юстиции с просьбой проверить, не нарушало ли обращение Трампа с документами Белого дома федеральный закон.

Об обыске в своем поместье в городе Палм-Бич, штат Флорида, Трамп сообщил 9 августа. Политик связал действия ФБР с его возможным участием в выборах 2024 года.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что ФБР не предупреждало президента Джо Байдена или кого-либо из его администрации о планируемых обысках в поместье Трампа. По ее словам, Минюст США ведет расследования независимо от Белого дома.

