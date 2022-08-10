Samsung внезапно обновила раритетный смартфон

XDA Developers: Samsung обновила телефон Galaxy J7, выпущенный в 2015 году

Samsung выпустила обновление системы для появившегося семь лет назад смартфона. Об этом сообщает портал XDA Developers.

Журналисты издания заметили, что представленный в 2015 году телефон Galaxy J7 получил обновление системы. Апдейт под номером J700FXXU4BVG2 включил в себя ряд небольших обновлений — в частности, патч для улучшения стабильности приема сигнала GPS. Авторы отметили, что не нашли в апдейте исправлений систем безопасности, которые обычно можно заметить в подобных релизах.

По словам специалистов, апдейт появился для раритетного смартфона внезапно. Производители смартфонов обычно редко выпускают различные сервисные обновления для признанных устаревшими устройств. Последний апдейт для аппарата появился в 2018 году, телефон работает на базе ОС Android 6.0.1 Marshmallow.

Samsung Galaxy J7 имеет 5,5-дюймовый дисплей Super AMOLED, процессор Snapdragon 615, 1,5 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, основную камеру разрешением 13 мегапикселей. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3000 миллиампер-часов.

В конце июля инсайдеры рассказали, что Samsung ради экономии перестанет оснащать доступные телефоны дополнительной камерой. Так, запланированные на будущее смартфоны Galaxy A24, Galaxy A34 и Galaxy A54 должны получить три модуля камеры вместо четырех.