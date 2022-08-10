Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Samsung внезапно обновила раритетный смартфон

XDA Developers: Samsung обновила телефон Galaxy J7, выпущенный в 2015 году

Фото: Issei Kato / Reuters

Samsung выпустила обновление системы для появившегося семь лет назад смартфона. Об этом сообщает портал XDA Developers.

Журналисты издания заметили, что представленный в 2015 году телефон Galaxy J7 получил обновление системы. Апдейт под номером J700FXXU4BVG2 включил в себя ряд небольших обновлений — в частности, патч для улучшения стабильности приема сигнала GPS. Авторы отметили, что не нашли в апдейте исправлений систем безопасности, которые обычно можно заметить в подобных релизах.

По словам специалистов, апдейт появился для раритетного смартфона внезапно. Производители смартфонов обычно редко выпускают различные сервисные обновления для признанных устаревшими устройств. Последний апдейт для аппарата появился в 2018 году, телефон работает на базе ОС Android 6.0.1 Marshmallow.

Samsung Galaxy J7 имеет 5,5-дюймовый дисплей Super AMOLED, процессор Snapdragon 615, 1,5 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, основную камеру разрешением 13 мегапикселей. Аппарат оснащен аккумулятором емкостью 3000 миллиампер-часов.

В конце июля инсайдеры рассказали, что Samsung ради экономии перестанет оснащать доступные телефоны дополнительной камерой. Так, запланированные на будущее смартфоны Galaxy A24, Galaxy A34 и Galaxy A54 должны получить три модуля камеры вместо четырех.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Чехия останется без российской нефти из «Дружбы»
СКР возбудил дело в отношении скопинского маньяка за сокрытие преступления
В ДНР заявили об изменении тактики спецоперации
Англии предрекли обвалы скал из-за жары
Дуров пожаловался на доминирование Apple
Режиссер «Воланда» усомнился в выходе фильма
Туристка приехала к Нотр-Даму и была изнасилована в общественном туалете
Рецидивист получил 13 лет за нападение с ножницами на российского следователя
Сбросившую 35 килограммов актрису заметили на улице в лосинах и топе
Сотрудница российской полиции попала в ДТП со стадом баранов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.