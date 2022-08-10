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В Запорожской области обвинили Киев в сознательном обстреле ЗАЭС

Член администрации Запорожской области Рогов обвинил Киев в сознательном обстреле ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Киева обстреливают Запорожскую АЭС, чтобы повлиять на Россию. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов обвинил Киев в сознательном обстреле ЗАЭС и подчеркнул, что власти страны не задумываются о последствиях своих действий для Европы. Украинское руководство стремится заставить Россию вывести свои силы со станции и прилегающей к ней территории.

«Все это неприемлемо. Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки — именно с этих населенных пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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