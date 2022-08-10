Захарова отреагировала на слова Пелоси об изоляции Тайваня

Захарова ответила на слова Пелоси о том, что США не допустят изоляции Тайваня

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что Вашингтон не собирается поддерживать изоляцию Тайваня. Об этом она написала в своем Telegram.

«Пелоси, видимо, не слышала, как госсекретарь США на днях призывал государства уважать суверенитет и независимость всех стран. Или она считает, что на Америку эта логика не распространяется?» — задалась она вопросом. Представитель российского МИД напомнила, что у США «нет ни правовых, ни моральных оснований распоряжаться судьбами стран и народов».

Ранее Нэнси Пелоси заявила, что США не собираются быть сообщниками изоляции Тайваня. Кроме того, по ее словам, членов американского конгресса не пугает реакция Китая на ее визит на остров.

Ситуация вокруг Тайваня усложнилась после визита Пелоси на остров 2 августа. До последнего момента США не подтверждали информацию о том, посетит ли спикер палаты представителей США Тайбэй в ходе своего азиатского турне. Пекин счел поездку нарушением Принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.