Российский силач вручную сдвинул поезд весом 120 тонн и установил мировой рекорд

Российский силач Руслан Пустовой вручную отбуксировал поезд весом 120 тонн

Самый сильный буксировщик в истории Ассоциации российских силачей Руслан Пустовой вручную сдвинул поезд весом 120 тонн и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Рекорд был поставлен в четверг, 11 августа, в городе Раменское под Москвой. Его зафиксировал наставник Пустового, президент Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.

«Мастер спорта международного класса по жиму лежа Руслан Пустовой, не используя специальных приспособлений, таких как лестница, отбуксировал многотонный железнодорожный состав весом 120 тонн за 36,38 секунды на 8,6 метра. Данное достижение превзошло предыдущий результат в 75 тонн на 45 тонн», — заявил он.

Пустовой работает врачом — он травматолог-ортопед, помогающий людям восстанавливаться после тяжелых травм.

Ранее сообщалось, что самые сильные в мире братья Том и Люк Столтманы из шотландского города Инвергордон рассказали об упражнениях и системе питания, с помощью которых они поддерживают нужную физическую форму. В обычном режиме они стремятся потреблять до восьми тысяч калорий в день.