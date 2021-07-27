Самые сильные в мире братья раскрыли секрет своей физической формы

Самые сильные в мире братья Том (Tom) и Люк Столтманы (Luke Stoltman) из шотландского города Инвергордон рассказали об упражнениях и системе питания, с помощью которых они поддерживают нужную физическую форму. Секреты своих тренировок спортсмены раскрыли в материале LADbible.

36-летний Люк — пятикратный победитель конкурса «Самый сильный человек Шотландии», а его 27-летний брат Том — обладатель титула «Самый сильный человек в мире 2021». По словам мужчин, в начале спортивного пути у них не было оборудования для тренировок, поэтому они импровизировали с упражнениями на свежем воздухе. Братья уверены, что именно необходимость в самостоятельном изобретении тренировок помогла им добиться впечатляющих результатов в спорте.

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«В основном мы искали оборудование в лесу или делали его своими руками. Я думаю, что это мотивирует и добавляет драйва — даже для того, чтобы восстановиться после тренировок, нам приходилось ехать два-три часа до ближайшего физиотерапевта», — прокомментировал Том.

В настоящий момент у братьев более профессиональное оборудование, но они продолжают прилагать немало усилий, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Так, Том тренируется пять дней в неделю: он занимается со свободными весами, практикует высокоинтенсивные интервальные тренировки, а также выполняет специальные упражнения для силачей.

В понедельник мужчина делает становую тягу со штангой. Во вторник все занятия направлены на проработку корпуса, например, Том делает жим лежа. Среду он посвящает высокоинтенсивным интервальным тренировкам и восстановлению: физиотерапии и прогулкам. По четвергам шотландец делает упражнения на мышцы ног, а по пятницам периодически участвует в соревнованиях.

Перед соревнованиями шотландец съедает около 13 тысяч килокалорий в день. В обычном режиме он стремится потребить до восьми тысяч килокалорий. Мужчина завтракает десятью жареными яйцами, тостами и сосисками. Для перекуса он выбирает фрукты и протеиновые коктейли. На обед и на ужин Том съедает 400 граммов мяса с 400 граммами риса или печеного картофеля.

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