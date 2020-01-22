Культурист стал застревать между машин из-за широких плеч

Из-за своих размеров британский культурист Крис Гудвин (Chris Goodwin) столкнулся с трудностями при использовании обычных парковочных мест. Он застревает между автомобилями, пишет издание Metro.

Мужчина утверждает, что широкие плечи мешают ему выйти из машины, когда он паркуется рядом с другими автомобилями. Из-за этого ему приходится занимать более широкие места для родителей с детьми и терпеть замечания окружающих. «Мне плевать, что думают другие, я буду делать, что захочу, — объясняет культурист. — Я не могу вылезти из машины — я слишком большой!»

Гудвин рассказал о своих проблемах в передаче британского телеканала Channel 5. «Когда кто-то паркуется на разметочной линии или занимает два места, это раздражает, — согласился он. — Но те, кому нужно использовать парковочное место для родителей с детьми, должны иметь такую возможность, не сталкиваясь с осуждением».

Крис Гудвин весит 127 килограммов и работает персональным тренером. Он утверждает, что дважды завоевывал почетные титулы на соревнованиях бодибилдеров. Его мечта — стать звездой телевизионного реалити-шоу.

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