В Пентагоне сочли недопустимым применение ядерного оружия в боях на Украине

В STRATCOM заявили о недопустимости применения ядерного оружия в конфликте на Украине

Американские власти считают недопустимым применение ядерного оружия в конфликте на Украине и полагают, что это было бы абсолютно неприемлемо как для Вашингтона, так и для остального мира. С таким мнением выступил глава Стратегического командования Вооруженных сил США (STRATCOM) адмирал Чарльз Ричард, цитату приводит РИА Новости.

Во время выступления на оборонном симпозиуме, организованном Пентагоном, Ричард заявил: применение ядерного оружия повлечет тяжелые последствия. Он при этом не уточнил, располагают ли США данными о наличии подобных планов у какой-либо из сторон.

Хотя эксперты в ряде западных СМИ отмечали, что у них есть опасения о возможном применении подобного оружия со стороны России, никаких доказательств приведено не было. Москва, в свою очередь, отрицает такую возможность и призывает нивелировать опасность ядерного конфликта. Так, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что США должны вывезти ядерное оружие из третьих стран.