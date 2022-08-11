Академик РАН прокомментировал появление штамма дельтакрон в России

Академик РАН Сергей Нетесов заявил о сложностях с выявлением в России штамма дельтакрон

Выявление в России случаев заражения штаммом коронавируса дельтакрон сопряжено со сложностями. С таким заявлением в разговоре с «Лентой.ру» выступил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

По его словам, для уверенного заявления о фиксации случаев заражения именно этой мутацией коронавируса мировому сообществу требуется больше данных, чем есть сейчас. В качестве примера он привел якобы имевшее место выявление дельтакрона на Кипре — академик заявил, что тогда у заболевших коронавирусом было заражение не новым штаммом, а двумя привычными.

«Выяснилось, что это просто кросс-контаминация. То есть либо это у одного человека сразу было два штамма, либо во время лабораторного анализа кто-то нечаянно смешал пробирки (...) Пусть ученые дальше исследуют и предоставляют научные доказательства», — прокомментировал выявление нового штамма в России академик.

Он отметил, что даже если шестеро россиян действительно заразились дельтакроном, поводов для беспокойства нет. «Принимая во внимание то, что у людей, которые были инфицированы этим вирусом, не было никаких особых отличий от тех пациентов, которые заражаются обычным омикроном, то, по-моему, тревожиться не стоит, бояться пока нечего», — подытожил Нетесов.

Ранее Роспотребнадзор заявил о шести выявленных в России случаях дельтакрона COVID-19. По информации службы, пять из них были выявлены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Дельтакрон (Delta 21J/AY.4-Omicron 21K/BA.1) состоит из ДНК спайкового белка варианта омикрон и основания, позаимствованного у варианта дельта.