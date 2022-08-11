Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Академик РАН прокомментировал появление штамма дельтакрон в России

Академик РАН Сергей Нетесов заявил о сложностях с выявлением в России штамма дельтакрон

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Выявление в России случаев заражения штаммом коронавируса дельтакрон сопряжено со сложностями. С таким заявлением в разговоре с «Лентой.ру» выступил вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

По его словам, для уверенного заявления о фиксации случаев заражения именно этой мутацией коронавируса мировому сообществу требуется больше данных, чем есть сейчас. В качестве примера он привел якобы имевшее место выявление дельтакрона на Кипре — академик заявил, что тогда у заболевших коронавирусом было заражение не новым штаммом, а двумя привычными.

«Выяснилось, что это просто кросс-контаминация. То есть либо это у одного человека сразу было два штамма, либо во время лабораторного анализа кто-то нечаянно смешал пробирки (...) Пусть ученые дальше исследуют и предоставляют научные доказательства», — прокомментировал выявление нового штамма в России академик.

Материалы по теме:
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

Он отметил, что даже если шестеро россиян действительно заразились дельтакроном, поводов для беспокойства нет. «Принимая во внимание то, что у людей, которые были инфицированы этим вирусом, не было никаких особых отличий от тех пациентов, которые заражаются обычным омикроном, то, по-моему, тревожиться не стоит, бояться пока нечего», — подытожил Нетесов.

Ранее Роспотребнадзор заявил о шести выявленных в России случаях дельтакрона COVID-19. По информации службы, пять из них были выявлены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Дельтакрон (Delta 21J/AY.4-Omicron 21K/BA.1) состоит из ДНК спайкового белка варианта омикрон и основания, позаимствованного у варианта дельта.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Латвия объявила Россию спонсором терроризма
Заменитель соли снизил риск инсульта
Стало известно о личном одобрении Си Цзиньпинем учений близ Тайваня
Россияне стали скупать трехлетние подержанные автомобили
Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями
Назван размер штрафа за прогулку по рельсам в московском метро
Сирийский порт Тартус назван ключевым в Морской доктрине России
В Еврокомиссии заявили об обсуждении вопроса выдачи виз российским туристам
Долгожительница отпраздновала 106-й день рождения с голым официантом
Рэпера A$AP Rocky обвинили в стрельбе по бывшему коллеге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.