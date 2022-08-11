Лукашенко отреагировал на изъятие белорусской собственности в Литве

Президент Белоруссии Лукашенко потребовал ответа на изъятие Литвой грузов «Беларуськалия»

Правительство Белоруссии должно ответить на изъятие Литвой грузов «Беларуськалия» в порту Клайпеды, заявил президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мало того что эти санкции незаконно ввели, так еще и фактически забрали вашу собственность», — сказал Лукашенко на совещании по созданию портовых мощностей для экспорта белорусской продукции. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко развил мысль президента, охарактеризовав ситуацию как «отжали» (Литва «отжала» белорусскую собственность — прим. «Ленты.ру»).

Лукашенко отметил, что Вильнюс не только ввел санкции против транспортировки белорусской продукции, но и фактически забрал белорусскую собственность, которая находилась в Клайпедском порту. «Это не должно безнаказанно пройти. Продумайте и мне доложите, какие меры мы можем принять и примем в ближайшее время и в среднесрочной перспективе», — отреагировал президент. Он также резюмировал: «Отбирать, отжимать собственность никому не позволено».

Литва решила расторгнуть договор «Беларуськалия» с «Литовскими железными дорогами» в январе 2022 года. В Вильнюсе объяснили, что это соглашение идет вразрез с национальными интересами страны.