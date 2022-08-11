Огромный кабан выплыл из моря и напугал посетителей пляжа

The Sun: в Испании спасавшийся от жары кабан выплыл из моря на пляж и напугал отдыхающих

Спасавшийся от жары огромный кабан выплыл из моря и напугал отдыхающих на пляже Бенахарафе в испанском городе Малага. На видео с животным обратило внимание The Sun.

Зверь, возраст которого предположительно составляет около трех лет, неожиданно подплыл к берегу. На сделанной очевидцами записи слышно, как один из посетителей пляжа кричит: «Осторожно, он выходит из воды!» Кабан вышел из воды, пробежал по пляжу, едва не врезавшись в пожилую пару в купальниках и молодую женщину, которая загорала топлес, и исчез в зарослях тростника. В результате никто не пострадал.

На поиски животного отправились специалисты по охране дикой природы и полиция. Они призвали людей при встрече с кабаном сохранять спокойствие и не обижать его ради собственной безопасности. Хотя эти животные редко нападают на людей, у них очень острые клыки.

По словам специалистов, кабан может вернуться на пляж в ближайшие двое суток в поисках спасения от изнурительной температуры и засухи. В этом случае охотники при помощи транквилизатора усыпят животное и перевезут его в горы, где кабан будет в безопасности.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Генуя дикий кабан напал на женщину с остатками пиццы в коробке и до крови укусил ее за руку. Женщина закричала, один из посетителей пляжа поспешил ей на помощь, другие в ужасе разбежались.