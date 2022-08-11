Иммунолог рассказал о потенциальной опасности выявленного в России дельтакрона

Иммунолог Крючков назвал новый штамм коронавируса дельтакрон потенциально опасным

Потенциально новый штамм коронавируса дельтакрон может оказаться более опасным, чем все предыдущие варианты, в случае, если он возьмет у дельты высокую патогенность, способность к быстрому распространению у омикрона и победит в эволюционной гонке. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил иммунолог Николай Крючков. Он также добавил, что может оказаться и, наоборот, — тогда новый штамм пройдет незаметно.

В России выявили шесть случаев заболевания штаммом COVID-19 дельтакрон. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. По информации службы, пять случаев заражения этим штаммом выявлены в Санкт-Петербурге, один — в Москве. Заражения произошли в июле и начале августа. В Роспотребнадзоре уточнили, что штамм дельтакрон, являющийся гибридом штаммов дельта и омикрон, не относится к доминирующим и не влияет на эпидемиологическую обстановку в стране.

«На самом деле, о новом штамме еще практически ничего неизвестно, ясно только, что это гибрид дельты и омикрона, — сказал Крючков. — Нужно понимать, что, если вдруг появляется подобный мутант, он не обязательно будет сильнее, чем предыдущие варианты, это станет ясно только после проведения серьезных исследований. Эпидемиологические наблюдения все же производятся уже постфактум или в ходе разворачивания ситуации».

Иммунолог не исключил, что новый вариант коронавируса возьмет худшие свойства двух штаммов: высокую патогенность от дельты и заразность, способность обходить иммунитет от омикрона. Но вместе с тем не исключено, что по заразности он будет уступать своему предшественнику, что не позволит ему выиграть эволюционную гонку.

«Теоретически смертность действительно может возрасти, ведь дельта-штамм в 3-7 раз более патогенен, чем омикрон. Но это совершенно не обязательно. Большую опасность для нас представляет то, что патогенность вируса растет в принципе: есть косвенные данные, указывающие на то, что и с вариантами омикрона ВА.5 и с "кентавром" этот показатель идет вверх. Но именно гибриды не обязательно должны давать его рост. Выясним мы это где-то через месяц», — заключил Крючков.

Ранее в феврале этого года исследователи выявили три варианта дельтакрона, начало генома которых принадлежит дельте, а окончание — омикрону. Отмечается, что эти вирусы имеют свойство быстро размножаться и более эффективно обходить иммунную систему. Тем не менее, по мнению ученых, как правило, они менее жизнеспособны.