Сестра Ким Чен Ына пригрозила уничтожением властям Южной Кореи

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон пригрозила уничтожением властям Южной Кореи из-за COVID-19

Младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон пригрозила властям Южной Кореи уничтожением, если Сеул будет провоцировать проникновения коронавируса в Северную Корею. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Если враг будет упорствовать в таких опасных действиях, как провоцирование проникновения вируса в нашу республику, мы ответим на это не только уничтожением вируса, но и уничтожением южнокорейских властей», — заявила она. При этом она отметила, что Пхеньян рассмотрел различные планы противодействия.

Как отмечает Reuters, Ким Е Чжон также напомнила, что ее брат страдал от страдал лихорадки.

Ранее Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее применить ядерное оружие в случае, если Сеул «пойдет на военную конфронтацию». При этом она заверила, что Пхеньян выступает против войны с Южной Кореей и не считает ее главным врагом.