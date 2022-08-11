Первый генпрокурор России рассказал о возможном сроке для скопинского маньяка

Первый генпрокурор России Степанков: скопинскому маньяку Мохову грозит до двух лет колонии

Скопинскому маньяку Виктору Мохову, который помог подозреваемому в убийстве в Рязанской области спрятать труп в подвале своего дома, грозит до двух лет лишения свободы. Об этом рассказал первый генпрокурор России Валентин Степанков в интервью «Газете.Ru».

Он сообщил, что срок для Мохова будет зависеть от того, по какой статье его осудят — укрывательство преступления или соучастие в нем. В первом случае, статья предполагает наказание до двух лет, а вот вторая — более тяжкое.

Также бывший генпрокурор отметил, что арест скопинского маньяка на 10 суток за нарушение дисциплины был «хитростью» следствия. Он пояснил, что пока Мохов был задержан, правоохранителям удалось выяснить все обстоятельства обнаруженного трупа.

Политик напомнил, что ранее говорил о прогнозах в отношении Мохова после освобождения. Он считал, что скопинский маньяк не вернется к насилию. Однако в интервью он подчеркнул, что Мохов окружил себя друзьями-собутыльниками, что и привело к трагедии.

Ранее стало известно, что 2 августа в дом к Мохову зашли пятеро знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся.

Словесный конфликт перерос в потасовку. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука. На допросе он дал признательные показания. А в отношении Мохова возбудили дело по части 2 статьи 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ. Он признал свою вину.