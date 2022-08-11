Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Британии заявили об опасном положении Германии из-за пересохшего Рейна

Daily Mail: в Германии могут начаться проблемы с поставками из-за пересохшего Рейна

Фото: Alex Domanski / Reuters

Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна, по которому транспортируется 80 процентов от общего количества перевозимых по воде грузов в стране. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечает издание, уровень Рейна опустился до столь опасных значений, что в ближайшем времени река может стать непроходимой для барж, что создаст угрозу жизненно важным для страны поставкам. Кроме того, за этот год расходы на перевозку грузов по реке уже взлетели в пять раз и, по подсчетам экономистов, перебои повлекут за собой снижение общего экономического роста страны в этом году на полпроцента.

Высокие температуры в последние недели негативно сказались на нескольких главных судоходных путях в Европе, но особенно это касается Рейна, по словам представителя Министерства транспорта Германии Тима Александрина. Как отмечает немецкое правительство, в пятницу уровень воды в районе города Кауб должен опуститься ниже 40 сантиметров, а на выходных продолжить снижаться, что приведет к трудностям для крупных суден при пересечении реки в этом месте.

Старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети заявил, что ситуация рискует стать даже более экстремальной, чем в 2018 году, когда в октябре уровень воды Рейна достиг рекордно низкой отметки в 27 сантиметров, а сама река закрывалась для грузовых судов на 132 дня, что чуть не спровоцировало рецессию в ФРГ.

Представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц назвал ситуацию довольно драматичной, но подчеркнул, что пока она не достигла таких масштабов, как в 2018 году. Он также рассказал, что суда, которые перевозят соль по реке из Хайльбронна в Кельн, теперь могут транспортировать лишь около 600 тонн груза, вместо обычных 2200 тонн.

Ранее Рейн оказался на грани закрытия из-за падения уровня воды. На тот момент уровень воды чуть превышал 60 сантиметров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об остановке утечки аммиака на пивзаводе в Донецке
Россиянка отдохнула в Турции и пожаловалась на «адскую дорогу» домой
K-pop группы изменятся ради спасения планеты
Пушков указал на отсутствие причин возобновлять поставки газа Болгарии
Стали известны подробности о конкурентах Эрдогана на выборах в Турции
Гинеколог назвала причины изменения сексуальных ощущений после родов
«Транснефть» возобновила прокачку нефти из России по «Дружбе» через Украину
Австралийскую учительницу признали невиновной в совращении подростка
Уличное объявление от подмосковного школьника умилило россиян
Глава ДНР назвал сроки определения даты референдума
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.