В Британии заявили об опасном положении Германии из-за пересохшего Рейна

Daily Mail: в Германии могут начаться проблемы с поставками из-за пересохшего Рейна

Германия оказалась в опасности из-за пересохшего Рейна, по которому транспортируется 80 процентов от общего количества перевозимых по воде грузов в стране. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как отмечает издание, уровень Рейна опустился до столь опасных значений, что в ближайшем времени река может стать непроходимой для барж, что создаст угрозу жизненно важным для страны поставкам. Кроме того, за этот год расходы на перевозку грузов по реке уже взлетели в пять раз и, по подсчетам экономистов, перебои повлекут за собой снижение общего экономического роста страны в этом году на полпроцента.

Высокие температуры в последние недели негативно сказались на нескольких главных судоходных путях в Европе, но особенно это касается Рейна, по словам представителя Министерства транспорта Германии Тима Александрина. Как отмечает немецкое правительство, в пятницу уровень воды в районе города Кауб должен опуститься ниже 40 сантиметров, а на выходных продолжить снижаться, что приведет к трудностям для крупных суден при пересечении реки в этом месте.

Старший научный сотрудник Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети заявил, что ситуация рискует стать даже более экстремальной, чем в 2018 году, когда в октябре уровень воды Рейна достиг рекордно низкой отметки в 27 сантиметров, а сама река закрывалась для грузовых судов на 132 дня, что чуть не спровоцировало рецессию в ФРГ.

Представитель немецкой логистической компании HGK Кристиан Лоренц назвал ситуацию довольно драматичной, но подчеркнул, что пока она не достигла таких масштабов, как в 2018 году. Он также рассказал, что суда, которые перевозят соль по реке из Хайльбронна в Кельн, теперь могут транспортировать лишь около 600 тонн груза, вместо обычных 2200 тонн.

Ранее Рейн оказался на грани закрытия из-за падения уровня воды. На тот момент уровень воды чуть превышал 60 сантиметров.